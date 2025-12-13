Haberler

İstanbul'da "3. Uluslararası Ümmetin Hatipleri ve Aksa Muhafızları Konferansı" başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İslam dünyasının farklı ülkelerinden 500 din adamının katıldığı konferans, Mescid-i Aksa'nın önemini ve Kudüs ile Gazze'nin durumunu ele alıyor. Konferansın açılışında konuşan Dr. Essam Beşir, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların hakkı olduğunu vurguladı.

İslam dünyasının çeşitli ülkelerinden yaklaşık 500 din adamının buluştuğu "3. Uluslararası Ümmetin Hatipleri ve Aksa Muhafızları Konferansı" İstanbul'da başladı.

Dünyanın farklı ülkelerinden imamlar ve vaizlerin katılımıyla gerçekleşen 3. Uluslararası Ümmetin Hatipleri ve Aksa Muhafızları Konferansı'nın açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

Konferansta konuşan Mescid-i Aksa Eminleri Heyeti Başkanı Dr. Essam Beşir, Mescid-i Aksa'nın, Müslümanların gerçek hakkı olduğunu söyledi.

Mescid-i Aksa meselesini "ümmet kimliğinin ve bilincinin ölçüldüğü mihenk taşı" olarak değerlendiren Beşir, Kudüs'ü hedef alan planların giderek tehlikeli bir boyut kazandığını vurguladı.

Beşir, İsrail saldırılarının yalnızca yapıları fiziksel olarak hedef almadığını, "kimliği, bilinci ve şehrin sahiplerini ortadan kaldırmaya yönelik sistematik bir çaba" olduğunu belirtti.

Kudüs ve Gazze'yi "Filistin'in iki yarası" olarak niteleyen Beşir, "Bu iki yara, aynı bedende iki ruhtur." ifadelerini kullandı.

Cezayir Ulu Cami İmam Hatibi Şeyh Muhammed Memun el-Kasimi el-Hasani de Cezayir'deki ilmi ve dini kurumların Kudüs meselesi doğrultusunda hizmet verdiğini dile getirdi.

Hasani, "Cezayir mücadele tarihiyle Kudüs'ü diplomatik vizyonunun merkezine yerleştirmiştir. Bu mesele siyasi bir pazarlık konusu değildir." dedi.

İslam ülkelerinden 500 alimin katılımıyla düzenlenen ve iki gün sürecek konferansta Filistin meselesi çeşitli boyutlarıyla ele alınıyor.

Kaynak: AA / Baybars Can - Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Türk gemisinin vurulması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı

Türk gemisinin vurulması sonrası Erdoğan'dan uyarı
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Pendik'te neler oluyor? 100 metre arayla 2 ceset bulundu
'Partimiz şaibeli yapıların sığınağı değildir' paylaşımı yapan isim CHP'den ihraç edildi

CHP'de kalemi kırılan son isim
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
title