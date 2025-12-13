İstanbul'da "3. Uluslararası Ümmetin Hatipleri ve Aksa Muhafızları Konferansı" başladı

İslam dünyasının çeşitli ülkelerinden yaklaşık 500 din adamının buluştuğu "3. Uluslararası Ümmetin Hatipleri ve Aksa Muhafızları Konferansı" İstanbul'da başladı.

Dünyanın farklı ülkelerinden imamlar ve vaizlerin katılımıyla gerçekleşen 3. Uluslararası Ümmetin Hatipleri ve Aksa Muhafızları Konferansı'nın açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

Konferansta konuşan Mescid-i Aksa Eminleri Heyeti Başkanı Dr. Essam Beşir, Mescid-i Aksa'nın, Müslümanların gerçek hakkı olduğunu söyledi.

Mescid-i Aksa meselesini "ümmet kimliğinin ve bilincinin ölçüldüğü mihenk taşı" olarak değerlendiren Beşir, Kudüs'ü hedef alan planların giderek tehlikeli bir boyut kazandığını vurguladı.

Beşir, İsrail saldırılarının yalnızca yapıları fiziksel olarak hedef almadığını, "kimliği, bilinci ve şehrin sahiplerini ortadan kaldırmaya yönelik sistematik bir çaba" olduğunu belirtti.

Kudüs ve Gazze'yi "Filistin'in iki yarası" olarak niteleyen Beşir, "Bu iki yara, aynı bedende iki ruhtur." ifadelerini kullandı.

Cezayir Ulu Cami İmam Hatibi Şeyh Muhammed Memun el-Kasimi el-Hasani de Cezayir'deki ilmi ve dini kurumların Kudüs meselesi doğrultusunda hizmet verdiğini dile getirdi.

Hasani, "Cezayir mücadele tarihiyle Kudüs'ü diplomatik vizyonunun merkezine yerleştirmiştir. Bu mesele siyasi bir pazarlık konusu değildir." dedi.

İslam ülkelerinden 500 alimin katılımıyla düzenlenen ve iki gün sürecek konferansta Filistin meselesi çeşitli boyutlarıyla ele alınıyor.