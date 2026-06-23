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İstanbul'un 4 İlçesinde Programlı Su Kesintisi Uygulanacak

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Kağıthane–Bahçelievler Tünel Hattı'ndaki bağlantı çalışmaları nedeniyle 24-25 Haziran 2026'da Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler'de bazı mahallelere su verilemeyecek.

(İSTANBUL) - Kağıthane–Bahçelievler Tünel Hattı üzerinde yapılacak bağlantı çalışmaları nedeniyle 24-25 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul'un bazı bölgelerine su verilemeyecek.

Bahçelievler ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan Kağıthane–Bahçelievler Tünel Hattı üzerinde bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek. Planlanan çalışmalar nedeniyle yarın saat 21.00 ile 25 Haziran 2026 Perşembe saat 07.00 arasında bazı bölgelere su sağlanamayacak.

Bağlantı çalışmaları esnasında Bahçelievler ilçesinde Bahçelievler, Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Kocasinan, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Şirinevler, Yenibosna Merkez ve Zafer mahallelerine su verilemeyecek.

Aynı saatler arasında Bağcılar ilçesinde ise Fevzi Çakmak, Yıldıztepe, İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar, Sancaktepe, Kemalpaşa, Yavuz Selim, Bağlar, 15 Temmuz, Mahmutbey, Barbaros ve Kazım Karabekir mahallelerinde kesinti uygulanacak.

Çalışma programı kapsamında Güngören ilçesinde Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez ve Güneştepe mahalleleri ile Esenler ilçesinde Fatih Mahallesi'ne de su verilemeyecek.

Kaynak: ANKA
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