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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 239 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 239 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul Şişli'de düzenlenen narkotik operasyonunda 239 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 239 kilo 150 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Şişli'de 3 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 239 kilo 150 gram sentetik uyuşturucunun yanı sıra 8 kilo 150 gram aseton ile ?11 kilo 750 gram toz katkı maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
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