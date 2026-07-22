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İski: Bağcılar'da 4 Mahallede Su Kesintisi Yapılacak

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İSKİ, Bağcılar'da isale hattı iyileştirme çalışmaları nedeniyle 23 Temmuz Perşembe günü 12.00-20.00 saatleri arasında 4 mahallede su kesintisi uygulayacak.

( İSTANBUL ) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Bağcılar ilçesi Yenimahalle mevkisindeki isale hattında yürütülecek iyileştirme çalışmaları nedeniyle 23 Temmuz Perşembe günü bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü 12.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar süresince 8 saat boyunca Bağcılar'da Yenimahalle, Kirazlı, Yavuz Selim ve Demirkapı Mahalleleri su alamayacak.

Kaynak: ANKA
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