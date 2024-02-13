İstanbul'da 20 yıl önce öldürülen bebek davasında baba tutuklandı

İstanbul'da üç kardeşin 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü ve bir arkadaşıyla beraber gömdüğünü iddia etmesiyle yargılanan 57 yaşındaki baba Hüseyin K. bugün Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada tutuklandı.

"NAZARDAN OLABİLİR"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hüseyin K. Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; şikayetçi çocukları V.K. ve Ö.K. de avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşma sırasında tanık olarak dinlenen anne Ceyhan K., eşinin çocuklarını dövmediğini söylerken Armağan bebeğin nasıl öldüğü sorusuna "Nazardan olabilir bilmiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Üç kardeş, 2016'da polise 15 aylık kardeşlerinin babaları tarafından dövülerek öldürüldüğünü ve gömüldüğünü ihbar etmişti. Olayla ilgili açılan "Olası kastla çocuğunu öldürme"davasında yargılanan baba, polis ifadesinde çocuğun neden öldüğünü bilmediğini ancak savcılıkta mezar yeri parası olmadığı için bebeği kendisinin gömdüğünü iddia etmişti.