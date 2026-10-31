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İstanbul'da 2 milyon liralık kablo hırsızlığında 13 şüpheli emniyete götürüldü

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İstanbul'da Bakırköy'deki yüzme havuzu inşaatından yaklaşık 2 milyon liralık kablo çalınmasıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı. Adres aramalarında 6 zanlı daha gözaltına alındı; toplam 13 şüpheli adli makamlara sevk edilecek.

İstanbul'da şantiyeden yaklaşık 2 milyon lira değerinde elektrik kablosu çalan 7 şüpheli ile farklı hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 6 zanlı yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Eylül'de Bakırköy'deki olimpik yüzme havuzu inşaatından yaklaşık 2 milyon lira değerindeki kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.

Esenler, Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde 27 Ekim'de 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kablo hırsızlığını gerçekleştiren 7 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, farklı hırsızlık olaylarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı da gözaltına alındı.

H.T. isimli şüphelinin Tuzla, Ümraniye, Pendik, Kadıköy, Maltepe ve Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen 6 ayrı iş yerindeki hırsızlık olayının, E.Y. isimli şüphelinin de Tuzla'daki bir iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayının firarisi olduğu tespit edildi.

İşlemleri için emniyete götürülen 13 şüpheli, adli makamlara sevk edilecek.

Öte yandan, şüphelilerin şantiyelerden kablo çaldıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, panelvan araçlarla şantiyelere giren şüphelilerin, buradaki kablo makaralarını hızlıca araçlarına yükleyerek kaçması yer aldı.

Ayrıca, şüphelilerin, bazı şantiyelerde hırsızlık olayını engellemeye çalışan işçilere saldırması da görüntülerde bulunuyor.

Kaynak: AA
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