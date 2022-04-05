İstanbul'da 190 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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İstanbul'da 190 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Halil Demir - Güncel
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İstanbul'da 190 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 190 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 190 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan suç örgütünün, yurt dışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Tuzla'da seyir halindeki araca düzenlenen operasyonda, sürücü gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, 190 kilo 600 gram skunk bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Halil Demir - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Haberler

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