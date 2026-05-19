İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilçe belediyelerinin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Arnavutköy'de çelenk sunma töreniyle başlayan kutlama programları, bisiklet turuyla devam etti.

Kutlamalar kapsamında gençlik koşusunun ardından düzenlenen kortejde, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Arnavutköy Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde ise gençler gün boyunca çeşitli sportif ve kültürel aktivitelerle buluşurken, karate ile jimnastik gösterileri, halk oyunları performansları ve güreş müsabakaları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bakırköy'de gençler, ilçenin farklı noktalarında düzenlenen programlarda hem spor yaptı hem de müzik ve söyleşilerle bayramın ruhunu yaşadı.

Maltepe'de Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Eğitim Merkezi YKS hazırlık öğrencileri tarafından hazırlanan programda sahnelenen gösterilerle milli mücadelenin ruhu canlandırıldı.

Etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan kurtuluş mücadelesi, gençlerin anlatımı ve sahne canlandırmalarıyla aktarıldı. Program kapsamında hazırlanan 19 Mayıs Oratoryosu'nda, kurtuluş mücadelesinin birlik ve dayanışma ruhu müzik ve anlatımla sahneye taşınırken, marşlar Cumhuriyet Korosu tarafından seslendirildi.

Maltepe Kenan Onuk Stadyumu'nda düzenlenen kutlama programında ise kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterileri ve sahne performansları gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca 140 genç sporcunun Türk bayraklarıyla oluşturduğu kule performansı gösterisi yapıldı.

Kadıköy'de İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda resmi törenle başlayan kutlamalar, gelenekselleşen 19 Mayıs Bisiklet Turu'yla devam etti.

Kalamış Atatürk Parkı'ndan başlayan ve Piri Reis Üniversitesi Boru Trampet Takımı'nın bando gösterisiyle renklenen turda, ilçe sakinleri 10 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Esenyurt'taki Turgut Özal Stadyumu'nda düzenlenen kutlama programında ise gençler tarafından hazırlanan halk oyunu gösterileri, sportif etkinlikler ve sahne performansları ilgiyle izlendi.