İstanbul'da çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 18 şüpheli yakalandı
İstanbul'da kurşunlama, tehdit, istismar ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarına karıştığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 59 fişek ve 2 motosiklet ele geçirildi. 8 kişi tutuklandı.
İstanbul'da "kurşunlama, tehdit, istismar, kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs" olaylarına karıştıkları belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-31 Mayıs tarihlerinde yürütülen çalışmalarda, Sultanbeyli, Üsküdar, Beyoğlu, Güngören, Bahçelievler, Sancaktepe ve Beylikdüzü ilçelerinde meydana gelen 15 olay araştırıldı.
Ekipler, "İş yeri kurşunlama, tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet, istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve 9 ikamet kurşunlama" olayına ilişkin, 18 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 59 fişek, 2 motosiklet, 1 balistik yelek ve 2 motosiklet kaskı ele geçirildi.
Adliyeye çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklanırken, 2'si savcılık ifadesinin ardından, 3'ü de hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 5 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.