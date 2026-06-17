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İSKİ'den Beş İlçeyi Etkileyecek Planlı Su Kesintisi: 10 Saat Sürecek

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İSKİ, Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı'ndaki bağlantı çalışmaları nedeniyle Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu'nda 17 Haziran saat 21.00'den 18 Haziran 07.00'ye kadar su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

(İSTANBUL) - İSKİ, Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı'nda yapılacak bağlantı çalışmaları nedeniyle Fatih ilçesi başta olmak üzere Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde 17 Haziran saat 21.00'den 18 Haziran saat 07.00'ye kadar su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, "Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı üzerinde gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 21.00 ile 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 07.00 arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su verilemeyecek bölgeler ise şöyle:

"Fatih: Ayvansaray, Derviş Ali, Balat, Atik Ali, Karagümrük, Hırka-i Şerif, Ali Kuşçu, Akşemsettin, Topkapı, Molla Gürani, İskenderpaşa, Zeyrek, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Hacı Kadın, Hoca Gıyaseddin, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Süleymaniye, Kemalpaşa, Balabanağa, Beyazıt, Haseki Sultan, Seyyid Ömer, Şehremini ve Mevlanakapı Mahalleri."

Eyüpsultan: Defterdar, Nişancı, İETT Edirnekapı Otobüs Garajı ve çevresi.

Bayrampaşa: Bayrampaşa Merkez, Orta Mahalle, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere Mahalleleri.

Esenler: Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çiftehavuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes Mahalleri.

Zeytinburnu: Maltepe Mahallesi'nin bir kısmı."

Kaynak: ANKA
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