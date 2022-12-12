İstanbul'da 15 yaşındaki kızın evlendirildiği düğüne giden habercilere linç girişimi

İstanbul'da 15 yaşındaki bir çocuğun, 19 yaşındaki erkekle evlendirildiği düğünü haberleştirmeye giden haberciler, gelin ve damadın yakınları tarafından linç edilmek istendi. Muhabir ve kameraman, polisin araya girip ateş açması sonucu canlarını kurtarabildi.

Esenyurt'ta 15 yaşındaki kızın evlendiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, düğüne baskın düzenledi. Düğün sahipleri ile polis arasında arbede yaşanırken, kalabalık güçlükle sakinleştirildi. Kimliğine bakarak kızın 15 yaşında olduğu tespit eden ekipler, gelin ve damat ile birlikte aile üyelerini de ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

HABERCİLERİ LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Bu sırada Show Ana Haber muhabiri Hazan Çeliksoy ve kameraman Hakan Mecit, polislerle birlikte salona giderek düğünü haberleştirmek istedi. Fakat kamerayı gören düğün sahiplerinin adeta gözü döndü. Gelin ve damadın yakınları, habercileri linç etmek istedi.

POLİSİN ARAYA GİRMESİYLE KURTULDULAR

Olayın ciddileştiğini fark eden polis ekipleri ise muhabir Çeliksoy ve saldırıya uğrayan kameraman Hakan Mecit'i havaya ateş açarak kurtarmak zorunda kaldı. İki isim daha sonra haber görüntüsü almayı başardı.