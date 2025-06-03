İstanbul'da 14 Yaşındaki Çocuğu Taciz Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da 14 Yaşındaki Çocuğu Taciz Eden Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul'da bir oyun uygulaması üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki H.Ş'yi taciz eden 22 yaşındaki A.D. gözaltına alındı. Polis, çocuğun sosyal medyada paylaştığı yazışmalar üzerine harekete geçti. Şüpheli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da 14 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir uygulama üzerinden yapılan taciz içerikli yazışmaların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, söz konusu yazışmaların H.Ş'ye (14) ait olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin görüştüğü H.Ş, "2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen kişiyle tanıştığını, cep telefonu üzerinden konuşmaya başladıklarını, bu kişinin sonraki süreçte görüşmek istememesine rağmen kendisini rahatsız ettiğini, tehdit ve şantajlarda bulunduğunu" beyan etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis, kimliği tespit edilen A.D'yi (22) Avcılar'da gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yürütülen soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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