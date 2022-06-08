"11. Uluslararası Dergi Fuarı" başladı - Haberler

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"11. Uluslararası Dergi Fuarı" başladı

AA - Atilla Sevil - Güncel
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Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen "Uluslararası Dergi Fuarı" okurlarla buluştu.

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen "Uluslararası Dergi Fuarı" okurlarla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle 12 Haziran'a kadar Sirkeci Gar'ında devam edecek olan fuar, bu yıl 'Dijital Dönüşüm' temasıyla gerçekleştiriliyor.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, okumanın düşünmeye, hayal kurmaya ve ilham almaya başlamak olduğunu söyledi.

Demircan, dergiciliğin kitaptan farklı bir özelliği olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnsanın düşünce hayatından ilhamını, öğretisini, çizgisini ve eyleme geçecek duygusunu düşüncesini anlatacağı zemin dergiciliktir. Geçmişte düşüncenin aksiyona dönüşeceği zemini dergicilik gerçekleştirdi. Günümüzde de ortak aklın duygusunu, çizgisini ve yapmak istediği eylemini ifade edebildiği büyük bir ortak alan zemini olarak metaverse alemi ortaya çıktı. Yeni modern dergicilik belki de metaverse aleminde olacaktır."

TÜRDEB Genel Başkanı Fatih Bayhan da bu yıl fuarda ulusal ve uluslararası 350 yayıncı ve yazar ile dergicilerin yer aldığı belirterek, 4 gün boyunca yaklaşık 112 etkinlik gerçekleşeceğini dile getirdi.

Dergi Fuarı'na Türkiye'nin tüm renklerini davet ettiklerini de ifade eden Bayhan, "Dergi dünyamız, bu yanıyla diğer yayın dünyasının mensupları gibi henüz örgütlü ve örgüt bilinci ile hareket etmiyor olsa da, TÜRDEB ile bu bilince atıf yaparak, yeni bir alan inşa ederek ilerliyoruz." dedi.

Yazar Ali Haydar Haksal ise dergilerin fanzinlerden başlayarak, kasabalarda, şehirlerde, üniversitelerde bir milletin, bir medeniyetin kılcal damarlarını oluşturduğunu söyledi.

Fuar kapsamında 11 Haziran'da "Dergi Ödülleri" töreni düzenlenecek. 2020 ve 2021 Dergi Ödüllerinin verileceği tören saat 16.00'da Sirkeci Tren Garı bekleme salonunda gerçekleştirilecek.

AA / Atilla Sevil - Güncel

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