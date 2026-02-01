İstanbul'da 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2011'de 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan aranan Özgür Ç'yi Küçükçekmece'de yakalayarak cezaevine göndermek üzere adliyeye sevk etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2011'de İstanbul'da meydana gelen "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Özgür Ç'nin Küçükçekmece'de olduğunu belirledi.
Polisin operasyonuyla yakalanan hükümlü, Sefaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Özgür Ç, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel