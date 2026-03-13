İstanbul'da 1 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap, 80 kilo ham madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı : İstanbul'un Silivri ilçesinde jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 1 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap, 80 kilogram ham madde (yaklaşık 2 Milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı