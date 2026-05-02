İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tedbir kararlarına uymadığı için gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı.
Kentte, Emek ve Dayanışma Günü'nde eylem ve etkinlik yapılmasına izin verilmeyen alanlarda izinsiz gösteri yapma girişiminde bulunarak, tedbir kararlarına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 580 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse