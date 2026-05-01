İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri kapsamında Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Valilik kararıyla Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatılırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kadıköy'ün giriş noktalarında yoğun hareketlilik yaşandı. İlçeye çıkan ana arterler ve meydan bağlantıları polis bariyerleriyle çevrilerek Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatıldı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da belirlenen noktalarda hazır bulunduruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı