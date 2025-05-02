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İstanbul'da 1 Mayıs Gözaltıları: 472 Kişi Serbest Bırakıldı

İstanbul'da 1 Mayıs Gözaltıları: 472 Kişi Serbest Bırakıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gözaltına alınan 416 kişiden 472'sinin serbest bırakıldığını açıkladı. 8 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 36 kişi adliyeye sevk edilecek.

(İSTANBUL) İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde çoğunluğu Şişli, Beşiktaş'ta olmak üzere gözaltına alınanlardan 472'sinin serbest bırakıldığını açıkladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da gözaltına alınanlarla ilgili resmi bilgilendirme yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçlamasıyla toplam 416 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Emniyet, Gayrettepe ve diğer birimlerinde ifadeleri alınan isimlerden 372'si dosya üzerinden serbest bırakıldı. 8 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi, 36 kişi ise yine Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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