İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'nin Kapatılması İddialarına Yanıt

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin kapatılması talep edildiği yönündeki yayınların dezenformasyon olduğunu açıkladı. Başsavcılığa göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan yazılı bildirim, sadece mali usulsüzlüklerin tespiti üzerine yapılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıda CHP'nin kapatılmasının talep edildiği şeklindeki yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarında bugün kamuoyuna duyurulan iddianamede ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıda CHP'nin kapatılmasının talep edildiği şeklinde dezenformasyon amaçlı haberler görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yazımız adı geçen partinin bir kısım mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasından ibarettir. Tamamen dezenformasyon ve art niyetli olduğu anlaşılan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
