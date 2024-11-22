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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: İsmail Saymaz ve Fatih Altaylı Hakkında Soruşturma Başlatılmıştır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: İsmail Saymaz ve Fatih Altaylı Hakkında Soruşturma Başlatılmıştır
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "21 Kasım 2024 tarihinde Fatih Altaylı tarafından yazılan 'Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz' başlıklı yazıda ve aynı tarihte Halk Tv'de yayımlanan 'Rota' isimli programda İsmail Saymaz tarafından iddia edilen ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla doğru olmadığı teyit edilen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti' şeklindeki sözler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Bürosunca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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