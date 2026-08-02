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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlatıldı
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Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında bir canlı yayındaki sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

(İSTANBUL) Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında bir canlı yayındaki sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan akşam saatlerinde yapılan bilgilendirmeye göre, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Bahar Feyzan'ın sorularına yanıt verdiği sosyal medya yayınındaki bazı sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık açıklamasında "Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA
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