İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Deaş'a Yönelik Operasyonda 29 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da 29 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün mensuplarının ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, terör örgütüyle bağlantılı olarak Yalova'da gerçekleştirilen ve 3 emniyet mensubunun şehit edildiği saldırı olayıyla ilgili olarak, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 28 şüpheli ile örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan bir şüpheli olmak üzere toplam 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, saat 01.00 itibarıyla İstanbul'da 29 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği, operasyon kapsamında tüm şüphelilerin yakalandığı bildirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konulurken, aramalarda; bir adet Baretta marka 7.65 mm tabanca, bir adet Sig Sauer marka 9×19 mm tabanca, 1 adet Canik marka 9×19 mm tabanca, 108 adet 7.65 mm fişek, 72 adet 9×19 mm fişek ele geçirildi.

