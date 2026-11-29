Vehbi DEMİR / İSTANBUL, ÇATALCA'da etkili olan sağanak nedeniyle bölgede bulunan dere taştı. Deredeki taşkın sonrası Karatepe Çıkmazı sokağı su altında kaldı. Taşkın nedeniyle sokakta park halinde bulunan araçlar da suya gömüldü.

İstanbul'da etkili olan sağanak Çatalca Karamandere'de su baskınına neden oldu. Karatepe Çıkmazı Sokak'ta etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken, araçların su altında kalmasına yol açtı. Bölge sakinleri, Karatepe Çıkmazı'nda daha önce de yaşanan taşkın ve su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı