İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne Saldırı: Soruşturma Devam Ediyor

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne yönelik saldırıya ilişkin, "Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir" ifadelerini kullandı.