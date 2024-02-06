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İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne Saldırı: Soruşturma Devam Ediyor

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırıyı lanetleyen Tunç, saldırıyı önleyen polislere teşekkür etti ve yaralılara acil şifalar diledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne yönelik saldırıya ilişkin, "Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çağlayan Adliyesi Yılmaz Tunç İstanbul Saldırı Güvenlik Politika Güncel Haberler

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