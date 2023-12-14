İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Metrolar Zirvesi'nde konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Toplu Ulaşım Birliği'nin (UITP) düzenlediği Dünya Metrolar Zirvesi'nin açılış oturumunda konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un tarihi önemini ve metro inşaatlarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Uluslararası Toplu Ulaşım Birliğinin (UITP) 100'üncüsünü düzenlediği "Dünya Metrolar Zirvesi"nin açılış oturumu yapıldı.

Şişli'de bir otelde, Metro İstanbul'un ev sahipliğindeki zirvenin açılış oturumunda bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki kıtayı birleştiren konumu ile kentin tarihi önemini anlattı.

Bu kentin altında binlerce yıllık tarihin yaşadığını belirten İmamoğlu, "Dünyada aynı anda en fazla metro inşaatı yapan şehir' olarak yerin altındaki tarihi zenginliklerle de sık sık karşılaşıyoruz. Onlar için de gereken özeni elbette gösteriyoruz. Açıkçası cesaretimin bir parçası, 'metro inşaatına girerken belki metro kazısı yaptığımızda bir hazineyle karşılaşırız da yarısını oradan elde ederiz.' diye düşünmüştüm ama şu ana kadar bir hazineyle karşılaşmadık." dedi.

İmamoğlu, İstanbul'da kara, deniz ve demir yolu ulaşımının farklı modlarının entegre çalıştığını, çok farklı uygulamaların bu şehirde görülebileceğini dile getirdi.

Raylı sistemler alanında güçlü yatırımlar yaptıklarını anlatan İmamoğlu, 328,7 kilometre olan raylı sistem ağının 2050 yılında yaklaşık 740 kilometreye çıkacağını umut ettiklerini belirtti.

İmamoğlu, 2024 yatırım bütçelerinin yaklaşık yüzde 40'ını raylı sistemlere ayırdıklarını, 2019 yılından itibaren 1 milyar 550 milyon avro kaynak bulup çalışmalara yeniden başlanan raylı sistem inşaatlarıyla birlikte 4,5 yılda 47,3 kilometre uzunluğundaki hattın hizmete alındığını anlatarak, "80,50 kilometre uzunluğunda toplam 6 raylı sistem inşaatımız da devam ediyor. Temel hedefimiz; gelecek nesillere çok daha kolay, çok daha mutlu yaşayacakları bir şehir bırakabilmek." diye konuştu.

Oturumda, UITP Genel Sekreteri Mohamed Mezghani, UITP Brüksel ve Metro Bölüm Başkanı Brieuc de Meeus, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin ile Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy da sunum yaptı.

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifası

İBB Başkanı İmamoğlu, zirvenin ardından bir basın mensubunun İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifasına ilişkin sorusu üzerine, "Bir başka partinin kendi içinde yürüyen süreçleriyle ilgili biliyorsunuz ki ben hiç konuşmam, konuşmadım da." değerlendirmesini yaptı.