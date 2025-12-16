İstanbul Buluş Şenliği, 21'inci Kez Genç Mucitleri Buluşturdu

(İSTANBUL) - Türkiye'de bilim ve inovasyon alanında düzenlenen etkinlikler arasında yer alan İstanbul Buluş Şenliği, 21'inci yılında Doğuş Üniversitesi Dudullu Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından katılımcıları bir araya getiren etkinlikte, gençler ve hobiciler geliştirdikleri projeleri sergileme imkanı buldu.

NASA JPL'in ABD'de düzenlediği "Invention Challenge" yarışmasının Türkiye organizasyonu olarak bilinen İstanbul Buluş Şenliği, bu yıl da bilimsel düşünme, yaratıcılık ve mühendislik becerilerini öne çıkaran uygulamalı yarışma formatıyla dikkati çekti. 2025 yılı yarışma teması ise "Su Kovada" olarak belirlendi.

Yarışma kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri ile hobiciler, belirlenen kurallar çerçevesinde 60 saniye içinde 5 metre mesafedeki hedef kovaya 8 litre su aktarabilecek düzenekler tasarladı. Katılımcılar, sınırlı imkanlarla geliştirdikleri sistemlerle hem problem çözme yetkinliklerini hem de takım çalışması becerilerini ortaya koydu.

Etkinlik boyunca ziyaretçiler, gençlerin hazırladığı projeleri yakından inceleme fırsatı bulurken, yarışmalar ilgiyle takip edildi.

İstanbul Buluş Şenliği, 21 yıldır sürdürdüğü organizasyon yapısıyla gençlerin bilim ve teknoloji alanlarına olan ilgisini artırmayı ve üretken düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.