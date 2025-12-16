Haberler

İstanbul Buluş Şenliği, 21'inci Kez Genç Mucitleri Buluşturdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de bilim ve inovasyon alanında önemli bir etkinlik olan İstanbul Buluş Şenliği, 21. yılında Doğuş Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Gençler ve hobicilerin projelerini sergilediği etkinlikte, 'Su Kovada' temasıyla yarışmalar yapıldı.

(İSTANBUL) - Türkiye'de bilim ve inovasyon alanında düzenlenen etkinlikler arasında yer alan İstanbul Buluş Şenliği, 21'inci yılında Doğuş Üniversitesi Dudullu Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından katılımcıları bir araya getiren etkinlikte, gençler ve hobiciler geliştirdikleri projeleri sergileme imkanı buldu.

NASA JPL'in ABD'de düzenlediği "Invention Challenge" yarışmasının Türkiye organizasyonu olarak bilinen İstanbul Buluş Şenliği, bu yıl da bilimsel düşünme, yaratıcılık ve mühendislik becerilerini öne çıkaran uygulamalı yarışma formatıyla dikkati çekti. 2025 yılı yarışma teması ise "Su Kovada" olarak belirlendi.

Yarışma kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri ile hobiciler, belirlenen kurallar çerçevesinde 60 saniye içinde 5 metre mesafedeki hedef kovaya 8 litre su aktarabilecek düzenekler tasarladı. Katılımcılar, sınırlı imkanlarla geliştirdikleri sistemlerle hem problem çözme yetkinliklerini hem de takım çalışması becerilerini ortaya koydu.

Etkinlik boyunca ziyaretçiler, gençlerin hazırladığı projeleri yakından inceleme fırsatı bulurken, yarışmalar ilgiyle takip edildi.

İstanbul Buluş Şenliği, 21 yıldır sürdürdüğü organizasyon yapısıyla gençlerin bilim ve teknoloji alanlarına olan ilgisini artırmayı ve üretken düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
Galatasaray'da transfer rotası Rize! Hedefte milli oyuncu var

Büyük sürpriz! Galatasaray, Rizespor'un milli yıldızını istiyor
RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Şili'nin yeni liderinin babası Nazi subayı çıktı

Netanyahu, meğer atalarının katilini tebrik etmiş
Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi

İstanbul'un yanı başında uykuları kaçıracak görüntü
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Trabzonspor'a iki yıldızından kötü haber

Süper Lig devine iki yıldızından kötü haber
Jasmine dizisini TV+ yayından kaldırdı

Jasmine'e RTÜK'ten sonra bir kötü haber daha
Demet Akalın'ın lüks çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Çantasının fiyatını görenlerin ağzı açık kaldı
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Eşine dehşeti yaşattı
title