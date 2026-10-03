Haberler

İstanbul Boğazı’ndaki köprüler turkuaz renge büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Boğazı’ndaki köprüler turkuaz renge büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSTANBUL Boğazı’ndaki köprüler, 3 Ekim Türk Dünyası Günü nedeniyle turkuaz renge büründü.

İSTANBUL Boğazı'ndaki köprüler, 3 Ekim Türk Dünyası Günü nedeniyle turkuaz renge büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

3 Ekim Türk Dünyası Günü kapsamında ışıklandırılan İstanbul Boğazı'ndaki köprüler turkuaz renge büründü. Turkuaz renge bürünen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, havadan görüntülendi. Köprünün turkuaz renkteki aydınlatması, İstanbul Boğazı'nın manzarasıyla birlikte dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 72 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı

Fenerbahçe, kırmızı karta rağmen 2 gol attı ve kazandı

Fenerbahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam ediyor

F.Bahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam etti! İşte sebebi
Bayrampaşa'da yol verme kavgası! Kafa atınca ortalık karıştı

Sürücülerin yol verme kavgası kamerada! Ortalık boks ringine döndü
Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem geri dönüyor! İmajını baştan aşağı yeniledi

Ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı
Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic'e gol oldu yağdı

Livakovic'i 7 golle darmadağın ettiler
Eski hakem MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin

MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin
Abdullah Gül'ün acı günü! Amcası Mustafa Gül son yolculuğuna uğurlandı

Abdullah Gül'ün acı günü
Nijerya Plateau'da kamyon ile 4 aracın çarpıştığı kazada 20 kişi öldü

Ülkeyi yasa boğan kaza! Can kaybı korkunç boyutlarda