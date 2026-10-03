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İSTANBUL Boğazı’ndaki köprüler, 3 Ekim Türk Dünyası Günü nedeniyle turkuaz renge büründü.
İSTANBUL Boğazı'ndaki köprüler, 3 Ekim Türk Dünyası Günü nedeniyle turkuaz renge büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.
3 Ekim Türk Dünyası Günü kapsamında ışıklandırılan İstanbul Boğazı'ndaki köprüler turkuaz renge büründü. Turkuaz renge bürünen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, havadan görüntülendi. Köprünün turkuaz renkteki aydınlatması, İstanbul Boğazı'nın manzarasıyla birlikte dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı