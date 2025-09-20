Haberler

İstanbul Boğazı'nda Yolcu Motoru ve Kuru Yük Gemisi Çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda Yolcu Motoru ve Kuru Yük Gemisi Çarpıştı
Beşiktaş'ın açıklarında yolcu motoru ile kuru yük gemisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Olayda denize düşen kimse olmadığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'ta yolcu motoruyla çarpışan kuru yük gemisi 'Artvin' KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere demirleme sahasına çekildi.

İstanbul Boğazı'nda dün akşam saatlerinde Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan Kamil Sayın isimli yolcu motoru ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 12 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yolcu motoru, Üsküdar İskelesi'nde kıyıya yanaştırıldı. Artvin isimli gemi ise KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere demirleme sahasına çekildi. Güvenli alana çekilen gemide hasar tespiti yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
