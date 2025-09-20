İstanbul Boğazı'nda Yolcu Motoru ve Kuru Yük Gemisi Çarpıştı

BEŞİKTAŞ'ta yolcu motoruyla çarpışan kuru yük gemisi 'Artvin' KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere demirleme sahasına çekildi.

İstanbul Boğazı'nda dün akşam saatlerinde Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan Kamil Sayın isimli yolcu motoru ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 12 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yolcu motoru, Üsküdar İskelesi'nde kıyıya yanaştırıldı. Artvin isimli gemi ise KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere demirleme sahasına çekildi. Güvenli alana çekilen gemide hasar tespiti yapılacak.