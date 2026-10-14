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İstanbul Boğazı'nda yağış sonrası Sarıyer ve Beykoz kıyıları kahverengiye döndü

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İstanbul'da dün akşamdan itibaren etkili olan yağışın ardından Boğaz'ın Sarıyer ve Beykoz kıyılarında deniz yüzeyi kahverengiye döndü. Yağmur sularıyla taşınan çamurlu suyun denize karışmasıyla oluşan görünüm, kıyı boyunca denizin iç kesimlerine doğru yayıldı.

İstanbul Boğazı'nın Sarıyer ve Beykoz'daki kıyı kesimleri, yağışın ardından kahverengiye döndü.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden yağışın ardından Boğaz'ın bazı kıyı kesimlerinde deniz yüzeyinin rengi değişti.

Sağanağın ardından yağmur sularıyla taşınan çamurlu suyun denize karışması sonucu Boğaz'ın Sarıyer ve Beykoz kıyılarında kahverengi görünüm oluştu. Kıyı boyunca etkili olan kahverengi görünüm, denizin iç kesimlerine doğru yayıldı.

Deniz yüzeyindeki kahverengi görünüm, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA
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