İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda Çırağan Sarayı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Tekne 'KEGM-3 hızlı tahliye' botuyla yedeklenerek Kabataş sahiline emniyetle yanaştırıldı.

İstanbul Boğazı'nda içerisinde iki kişinin bulunduğu teknede makine arızası meydana geldi. İstanbul boğazında arızalı olarak sürüklenen tekne çevredekilerin dikkatini çekti. Olay sonrası hemen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı Çırağan Sarayı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kabataş İskelesi'nde emniyete alındı" ifadeleri yer aldı.