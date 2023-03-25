Aniden bastıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu
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İstanbul Boğazı'nda öğle saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı.
İstanbul Boğazı Marmara Denizi girişinde öğle saatlerinde sis bastırdı. Özellikler Beşiktaş İskelesi ve çevresinde sis etkili oldu.
ŞEHİR İÇİ DENİZ TAŞIMACILIĞINDA AKSAMA YOK
Görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişleri askıya alındı. Şehir içi deniz taşımacılığında herhangi bir aksama yaşanmazken gemiler ve vapurlar kontrollü şekilde sefer yapabildi.
Aniden bastıran sis sonrası Boğaz'dan kareler;
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel