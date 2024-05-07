İstanbul Boğazı'nda Makine Arızası Sonrası Gemi Kurtarıldı

(İSTANBUL)- İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası sonrası demir atan Alexis adlı gemi kurtarılarak Ahırkapı açıklarına çekildi. Sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan İstanbul Boğazı da saat 16.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak ulaşıma açıldı.

Ukrayna'dan aldığı gıda yükünü Mısır'a taşıyan Alexis adlı 229 metre boyundaki gemi sabah saatlerinde Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası sonucu demir atmıştı. 23 kişilik mürettebatı olan gemi, Kıyı Emniyeti Genel müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Römorkörlerce Ahırkapı açıklarına çekilen gemi güvenli bir şekilde demirletildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği de Alexis adlı geminin çekilmesi sonrasında güney-kuzey yönlü olarak açıldı.