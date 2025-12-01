İstanbul Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Makine Arızası Geçirdi
Rusya'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı açıklarında makine arızası yaşayan 'SEA ARIES' isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rusya'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişi açıklarında makine arızası yaşayan "SEA ARIES" isimli 85 metre boyundaki kuru yük gemisinin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptanın refakatinde, KURTARMA-12 ve KURTARMA-21 römorkörlerinin yedeğinde çekilerek Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel