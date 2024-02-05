Kaptanın denize düştüğü anın kamera görüntüsü ortaya çıktı

4 Şubat günü, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti verilecek gemiye transfer sırasında denize düşen kaptan Oğuz Kök, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kök'ün denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan Oğuz Kök, kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için Cook Adaları bandıralı 176 metrelik New Sıham isimli gemiye çıktı. Kök, bu sırada merdivenden denize düştü. O anda durumu fark eden bir kişi müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı.

BOĞAZDA TEHLİKEYİ ÖNLEMİŞTİ

Hayatını kaybeden Kaptan Oğuz Kök, 2006 yılının Şubat ayında, boğazda dümeni kilitlenen 160 bin ton koreson yüklü Genmar Star gemisini Dolmabahçe önünde demir atarak durduran ve büyük bir tehlikeyi önleyen kılavuz kaptandı.