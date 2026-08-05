Panama Bayraklı Gemi Arızası Boğaz'ı Durdurdu
Beykoz Keçilik Koyu açıklarında Panama bayraklı Vela Prime adlı kuru yük gemisi makine arızası yaşadı. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği güvenlik nedeniyle çift yönlü askıya alındı. Yetkililer, arızanın giderilmesi ve geminin güvenli bir şekilde demirlemesi için çalışma başlattı. Boğaz'daki geçişler, olayın çözümüne kadar durduruldu.
BEYKOZ, Keçilik Koyu önlerinde Panama bayraklı 'Vela Prime' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı