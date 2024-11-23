Üye Girişi
Haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda balıkçı tekneleri tehlike atlattı. Anadolu Kavağı önlerinde balıkçı teknelerinin ağları birbirine dolandı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, olay nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönde geçici olarak askıya alındığını belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı

 Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz

Rusya cephesinden yeni tehdit: Avrupa'da her yeri vurabiliriz

 İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi

İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk hain saldırıda bu hale geldi
Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç

Fenomenlerin paylaşım başına aldıkları para ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 24-25 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Cumartesi hangi diziler var? 23 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bodrumspor Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bodrumspor Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (BODRUMSPOR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Bodrumspor Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Bodrumspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Oğlak, Balık burcu yorumu! 24 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.