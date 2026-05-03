İstanbul Boğazı'nda Gemi Arızası... Durdurulan Gemi Trafiği Çift Yönlü Açıldı

(İSTANBUL) - İstanbul Boğazı'nda bir kuru yük gemisinin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, müdahalenin ardından kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan açıklamada, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeki 185 metrelik "Zaltron" isimli kuru yük gemisinin Kuruçeşme önlerinde makine arızası yaptığı belirtildi.

Olay yerine KURTARMA-3, KURTARMA-5 ve KURTARMA-9 römorkörlerinin sevk edildiğini bildirilen açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı, müdahalenin ardından ise gemi trafiğinin kuzey-güney yönlü olarak açıldığı ifade edildi.

Arızalanan geminin ise Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.

