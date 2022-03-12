İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Dev gemi kıyıya çarpmak üzereyken durabildi - Haberler

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İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Dev gemi kıyıya çarpmak üzereyken durabildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Boğazı'nda önceki akşam korku dolu dakikalar yaşandı. Dümeni kilitlenen Liberia bayraklı gemi, Kuruçeşme yakınlarında kıyıya çarpacağı sırada metrelerce kala durabildi.

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren Liberia Bayraklı Atoll isimli yakıt tankeri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında dümeni kitlendi. Bir süre sürüklenen gemi, köprü altında demir attı. Geminin sürüklenme anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülere yansıyan gemi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altına doğru korna çalarak sürüklenirken, bu sırada çevredekilerin heyecanlı konuşmaları duyuluyor.

KURTARMA EKİPLERİ HEMEN DEVREYE GİRDİ

Geminin yardım istemesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ve Kurtarma-11 römorkörleriyle KEGM-3 botu gemiye müdahale etti. Gemi arızanın giderilmesi için Ahırkapı açıklarına çekildi.

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Dev gemi kıyıya çarpmak üzereyken durabildi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Gemi, Güncel, Haberler

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