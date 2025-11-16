Haberler

İstanbul Boğazı'nda Denize Düşen Adam Kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda Denize Düşen Adam Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Kuleli açıklarında denize düşen bir adam, balıkçılar tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen adam, hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL Boğazı'nda Üsküdar Kuleli açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle 1 kişi denize düştü. Denize düşen adam balıkçılar tarafından fark edildi. Tekneye alındıktan sonra kıyıya getirilen adam sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı öğrenilen adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, 14 Kasım Cuma günü saat 22.15 sıralarında Kuleli açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre balıkçılar 1 kişinin denizde olduğunu fark etti. Denize nasıl düştüğü belirlenemeyen adamı balıkçılar tekneye aldı. Ardından da kıyıya götürüldü. Burada ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen adama, yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı öğrenildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi! Mağaza sayısı da artıyor

Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.