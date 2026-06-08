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İstanbul Boğazı'nda ceset görüldüğü iddiasıyla arama yapılıyor

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Kuzguncuk Sahili'nde denizde ceset görüldüğü ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri dalgıç ve botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Boğazı'nda ceset görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kuzguncuk Sahili'nde cumartesi günü akşam saatlerinde denizde ceset görüldüğü ihbarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, dalgıç ve botlarla yürüttüğü arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
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