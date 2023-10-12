İstanbul Boğazı'nda arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı
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Çengelköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Çengelköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çengelköy önlerinde makine arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek emniyetle kıyıya yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Güncel