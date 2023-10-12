İstanbul Boğazı'nda arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı

Çengelköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çengelköy önlerinde makine arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek emniyetle kıyıya yanaştırıldı.