İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi arızalandı! Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi arızalandı! Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saint Kitts ve Nevis bayraklı 139 metre uzunluğundaki 'Alisuvar Mammadov' isimli kargo gemisi, makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda Kanlıca açıklarında demirledi. Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alınırken bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 5 römorkörü sevk edildi.
İstanbul Boğazı'nda, Saint Kitts ve Nevis bayraklı 'Alisuvar Mammadov' isimli kargo gemisi makine arızası nedeniyle Kanlıca açıklarında demirledi.
BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU
Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 5 römorkörü sevk edildi.
GEMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kanlıca açıklarında demirleyen 139 metre uzunluğundaki kargo gemisi havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı