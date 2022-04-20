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İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada trafiğin ne zaman normale döneceği ise belirtilmedi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu.

NE ZAMAN AÇILACAĞI BİLİNMİYOR

Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kuzeyden güneye geçişlerin saat 02.00 itibarıyla güneyden kuzeye geçişlerin ise saat 06.15 itibarıyla gemi trafiğine kapatıldığı bilgisine yer verildi. Boğaz trafiğinin ne zaman normale döneceğine yönelik henüz açıklama yapılmadı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Boğazı, Gemi, Güncel, Haberler

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