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İstanbul Boğazı, gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

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İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan Cornelia isimli 176 metre boyundaki gemi nedeniyle gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan Cornelia isimli gemi sebebiyle boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olay yerine kurtarma ekiplerini sevk etti.

"KURTARMA RÖMORKÖRÜ OLAY YERİNE GÖNDERİLDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı." denildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken gemi trafiğinin ne zaman normale döneceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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İstanbul Boğazı Beşiktaş Güncel Haberler

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