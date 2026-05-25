Haberler

Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptali kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptaline dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlükten kaldırıldı. YÖK Başkanı Özvar, eğitimin kesintisiz devam edeceğini duyurdu.

İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin iptaline ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince alındı.

YÖK Başkanı Özvar'dan paylaşım

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması, ailelerinin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarının haklarının gözetilmesi yönündeki süreci hassasiyetle yeniden değerlendirdiğini kaydeden Özvar, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir. İlk karar, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi. Ancak sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir. Alınan kararın öğrencilerimiz, ailelerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı

Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim

"Sana oy vermediğimi söylemiştim, keşke bir de..."
Söz kesildi! Beşiktaş'ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba

Söz kesildi! Süper Lig devinin ilk sürpriz transferi Real Madrid'den
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

TBMM'ye yaptığı yürüyüşle ilgili harekete geçildi
AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi

"Özgür Özel anlaşmaya yakındı, bir isim mesaj gönderdi"
Sakarya'da gölette kadın cesedi bulundu

Annesi kayıp ihbarında bulunmuş! Cansız bedeni göletten çıktı
Trafik kazası sonrası kadın sürücüye saldırdı, 180 bin lira ceza yedi

Yol ortasında kadın sürücüye saldırmanın bedeli ağır oldu
Okan Buruk Acun Ilıcalı'yı tebrik etti, Galatasaray taraftarı çıldırdı

Galatasaraylıları çıldırttı