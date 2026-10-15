İstanbul Beykoz'da sağanak nedeniyle rögarlar taştı, cadde göle döndü

İstanbul Beykoz'da sağanak nedeniyle rögarlar taştı, cadde göle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Beykoz ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, rögarların taşmasına neden oldu. Yağışın şiddetini artırmasıyla bazı yollarda su birikintileri oluştu ve cadde göle döndü.
Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle rögarların taşmasıyla yollarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren sağanak, Beykoz'da da hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı yollarda rögarların taşmasıyla cadde göle döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı