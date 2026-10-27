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İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ personelinin ölümünde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ personelinin ölümünde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi Haber Videosunu İzle
İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ personelinin ölümünde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde kazı sırasında dengesini kaybeden İSKİ personeli Ali Demirci (36), boru hattı boşluğuna düşerek toprakla demir hat arasında sıkıştı ve kurtarılamadı. Soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı, ardından adliyeye sevk edildi.

BAYRAMPAŞA'da kazı çalışması sırasında hayatını kaybeden İSKİ personeli Ali Demirci'nin (36) ölümüne ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Demirci'nin toprak kayması nedeniyle değil, dengesini kaybederek boru hattı için açılan boşluğa düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İSKİ personeli Ali Demirci, çalışma sırasında dengesini kaybederek kazı alanındaki boşluğa düştü. Demirci, toprak ile demir hat arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Demirci, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

4 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, İSKİ personeli Ali Demirci'nin boru hattı çalışması sırasında dengesini kaybederek boşluğa düştüğü ve toprak ile demir hat arasında sıkışarak ağır yaralandığı tespit edildi. Olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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