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İstanbul Bayrampaşa'da araçtan inen sürücü ve yolcuya 182 bin 492 lira ceza kesildi

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İstanbul Bayrampaşa'da trafik tartışmasında araçtan inen sürücü ve yolcuya toplam 182 bin 492 lira idari para cezası uygulandı. İkili hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da trafik tartışmasında araçtan inen sürücü ve yolcuya toplam 182 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Metris-Esenler Bağlantı Yolu'nda motosikletli ile girdikleri tartışma sonucu araçtan indikleri ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü ile yolcunun yakalanması için çalışma yürüttü.

İncelemede, kimlikleri tespit edilen araç sürücüsü Ö.S. (28) ile yanındaki yolcu A.S. (52) ekiplerce yakalandı.

Sürücü ve yolcuya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtildiği yerde duraklamak", "taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" ve "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddelerinden toplamda 182 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.

Ö.S. ve A.S. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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