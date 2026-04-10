Haberler

"Sumud Filosu"na yapılan silahlı müdahaleye ilişkin 35 şüpheli hakkında iddianame

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yapılan silahlı müdahaleye ilişkin 35 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Suçlamalar arasında insanlığa karşı suç, soykırım ve eziyet gibi ağır ithamlar bulunuyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ve kamuoyunda "Küresel Sumud Filosu" olarak anılan sivil deniz organizasyonunda yer alan gemilere, uluslararası sularda seyir halinde bulundukları sırada İsrail güvenlik unsurlarınca hukuki meşruiyeti bulunmayan, ağır ve sistematik nitelik taşıyan silahlı müdahalede bulunulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu müdahaleyle gemilerin zorla durdurulması, sivillerin cebir ve şiddet kullanılarak alıkonulması, fiziksel saldırıya uğramaları ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakılmaları suretiyle uluslararası hukukun en temel normlarının açık ve ağır ihlali niteliğinde olduğu kaydedildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları tespit edilen ve bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında, "insanlığa karşı suç", "soykırım", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "eziyet", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "ulaşım araçlarının alıkonulması" suçlarından iddianame düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

6 ili birden bağlayacak dev proje! Sadece 2 saat sürecek

6 ili birden bağlayacak dev proje! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Gözaltına alınan Emre Fel’den ilk açıklama: Bir yudum alkol dahi içmedim

Gözaltına alınmıştı! Emre Fel: Bir yudum alkol dahi içmedim
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası

Kırmızı bültenle aranıyordu, o ülkede yakalandı
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu

Fener taraftarını yıkan haber geldi!

Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü

Kahreden olay! Temizlik için gitti, canından oldu