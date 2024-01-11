İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de 2 Bin 450 Sosyal Konut Tamamlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de 4 etap halinde inşa edilen 2 bin 450 sosyal konut tamamlandı. Konutlar, millet bahçesi ve şehir hastanesi yakınında, 4 etap halinde yatay ve özgün mimariyle, sosyal donatıları, yeşil alanları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklarıyla inşa edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de 4 etap halinde inşa edilen 2 bin 450 sosyal konut tamamlandı.
TOKİ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 50 bin ve 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kayaşehir'de de konut teslimlerine başlanıyor.
Kayaşehir'deki 2 bin 450 sosyal konut, 15 Ocak'tan itibaren hak sahiplerine teslim edilecek.
Konutlar, millet bahçesi ve şehir hastanesi yakınında, 4 etap halinde yatay ve özgün mimariyle, sosyal donatıları, yeşil alanları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklarıyla inşa edildi.